Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, 4 kuzenin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Edinile bilgiye göre olay, 28 Mayıs gecesi Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep’ten kısa süre önce köyüne dönen 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte, taraflar arasında silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga yaşandı. Kavgada yaralanan Mehmet Bulut (24), Ali Bulut, Yılmaz Bulut ve İbrahim Bulut (27) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, M.B., B.B. ve Hüseyin Ş., Suruç ve Birecik Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 12’si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.