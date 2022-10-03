Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticari taksiyle yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı Ticari taksiyle yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 4 paket halinde 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.