Şanlıurfa’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. 3. katlı apartmanın damına çıkan M.A. dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Beton zemine çakılan kişi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.