Şanlıurfa’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nizip’te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü Nizip’te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. 3. katlı apartmanın damına çıkan M.A. dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Beton zemine çakılan kişi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.