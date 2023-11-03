Şanlıurfa’da dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın "aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde firari hükümlüler tek tek yakalanıyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekiplerince, kişinin "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan M.D.’nin (42) yeri tespit edildi. Jandarma ekiplerince Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesinde düzenlenen operasyonda zanlı M.D. gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.