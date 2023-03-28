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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ’uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele’ çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan iki araçtan bir tanesinde toplamda 8 adet ince lastiğe sarılı vaziyette 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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