Şanlıurfa’da hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten adam yaralama" suçlarından hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.’nin kaldığı adresi belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.