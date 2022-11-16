Şanlıurfa’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı, 200 bin lira para ile yakalandı.

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Şanlıurfa’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı, 200 bin lira para ile yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda bulunan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, poşet içerisinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazılı 2 adet 10 desteden oluşan paketlenmiş şekilde toplamda 200 bin TL para ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde bulunan paranın İzmir’de kendini hakim ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırılan bir şahsa ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.