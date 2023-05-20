Şanlıurfa’nın tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot için fide dikimine başlanıldı. Ata tohumuyla üretimi yapılan 700 bin isot fidesinden 200 bini toprakla buluşurken 500 bin adet fide ise çiftçilere dağıtılacak. Bu yıl kentte rekoltenin artması bekleniliyor.

Şanlıurfa’nın tescilli yöresel lezzetlerinden olan acı tadıyla meşhur isot fidesi dikimine başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında Ata Tohumu ile yetiştirilen isot fideleri havaların ısınmasıyla birlikte toprakla buluştu. Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot için fide dikimine başlanıldı. Acı tadı ve farklı aromasıyla bilinen isot, Şanlıurfa’dan dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü seralarında üretimi yapılan isot fideleri şaşırtma tekniği ile toprakla buluşturuldu. 40 dekarlık alana 200 bin fide dikildi geriye kalan 500 bin fide ise sosyal belediyecilik çerçevesinde vatandaşlarımıza dağıtılacak. Havaların ısınmasıyla birlikte tarlaya inen vatandaşlar fideleri özenle toprağa dikti.

Ata tohumu isot fidelerini şaşırtma tekniği ile toprakla buluşturduklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürü Orhan Gazi Kaya, “İsot Festivali çerçevesinde Biber tohumlarını sera alanımız içerisinde kendi imkanlarımız ile yetiştirdik. Sera içerisinde 700 bin adet biber fidesi yetiştirdik. Bunların 200 binini 40 dekarlık kendi tarlamıza dikimini yapıyoruz. Geri kalan 500 bin fideyi Sosyal Belediyecilik çerçevesinde vatandaşlarımıza dağıtacağız. Damlama sulama sistemiyle ilaçlama gübreleme ve bakım işlemlerini yapacağız. Kendi yetiştirmiş olduğumuz biber fidelerimizi toprağa şaşırtma dediğimiz dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Yetişecek biberlerimizin bereketli olmasını diliyoruz. Bu çerçevesinde alanda bu çalışmayı yapmamıza imkan veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.