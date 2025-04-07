Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Mahallesi Akçakale yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, M.K. yönetimindeki 33 P 6710 plakalı otomobil ile S.K.’nin kullandığı 47 KZ 501 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.