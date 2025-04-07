Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Balıkesir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Mahallesi Akçakale yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, M.K. yönetimindeki 33 P 6710 plakalı otomobil ile S.K.’nin kullandığı 47 KZ 501 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA