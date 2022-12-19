Şanlıurfa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada kullanılan silahlar, olaydan iki yıl sonra ele geçirildi. Silahları evinde sakladığı belirtilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada kullanılan silahlar, olaydan iki yıl sonra ele geçirildi. Silahları evinde sakladığı belirtilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kanatlı Mahallesinde 13 Ocak 2019 tarihinde meydana gelmişti. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olayın failleri A.B., C.B. ve N.B. isimli şahıslar olaydan sonra yakalandı. Ancak faillerin olayda kullandıkları silahlar yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olay sırasında kullanılan silahların gizlendikleri yerde bulundu. Faillerin silahları akrabaları olan M.K. ve F.K. isimli şahısların evlerinde sakladığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramada 1 adet kaleşnikof tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahların evinde bulunduğu ve gözaltına alınan M.K.’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.