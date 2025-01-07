Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahsın işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: iha