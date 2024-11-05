Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Dünya Neolitik Kongresi devam ediyor. Kongre çerçevesinde düzenlenen "Dünün Ötesinde 12 bin Yıllık Arkeolojik Eserlerin Sanatla Buluşması" adlı sergi ve konser yoğun ilgi gördü. Sergi sonunda 64 ülkeden katılan binin üzerindeki ziyaretçi, Urfa Yöresel lezzetlerini tatma şansı buldu.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi alanında yöresel damak tadının akademisyenlere sunulduğu programa, 64’ü aşkın ülke ve 487 farklı kurumdan bine yakın bilim insanı katıldı. Sergiyi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karahantepe Arkeoloji Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, bilim insanları, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever gezdi. Ziyaretçiler, “Dünün Ötesinde” temalı sergide yer alan eserleri yakından inceledi.

31 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak sergide, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi 12 taş tepe figürlerinin yer aldığı çok sayıda eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ziyaretçilere ev sahipliği yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Şanlıurfa Göbeklitepe ile tescillendi, Karahantepe ve Sefertepe ile birlikte devam eden ilk kadim uygarlığın medeniyetin, insanlığın yaşadığı toprak olarak biliniyor. Demek ki burada ilk yaşam, ilk inanış, ilk tarım, ilk avcılıkla beraber bu topraklar, geçmişte yaşamış insanlarla birlikte hemhal olundu. Sonrasında ise yine peygamberlere ev sahipliği yapmış, Eyyüp Peygamberin sabrı ile yoğrulmuş, İbrahim Halil Peygamberin bereketi ile birlikte Şanlıurfa’mız kutsal bir mekan haline dönüşmüş. Nereyi, hangi taşı kaldırırsak kaldıralım, nereyi kazarsak kazalım, her geçen gün bir medeniyetin Urfa’da gün yüzüne çıktığına tanıklık ediyoruz. Urfa’da şu anda yerli ve yabancı bine yakın misafiri hep beraber ağırlıyoruz. Hem ören yerlerimizi hem kazı yerlerimizi ve Şanlıurfa’nın diğer tarihi yerlerini gezdiriyoruz” dedi.

Dünya Neolitik Kongresi Kurul Başkanı ve Karahantepe Arkeoloji Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, ziyaretçilerin Şanlıurfa’nın misafirperverliğinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Karul, “Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçiler son derece mutlular. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi aslında gelen misafirin iyi hissetmesi, yerelin kendini iyi hissetmesi ve misafirperver bir kimliğe sahip olmasıdır. Burada yöneticilerimizin çok önemli bir katkısı var. Büyükşehir belediyemiz olsun, valiliğimiz olsun, burada belirleyici oldu. Ama Haliliye Belediyesi hem Göbeklitepe hem Karahantepe’yi içinde barındıran bir ilçemiz olarak bize her zaman destek sundu. Bugün de Dünya Neolitik Kongresinde bu sözünü ettiğimiz bin kişilik misafir grubuna bir resepsiyon vererek, konser eşliğinde ağırlıyorlar. Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de 5 yıldır Şanlıurfa’dayım. Urfa’da hep bu nezaketi gördük. Bugün yabancı misafirlerimiz de buna şahit oldular. Onun için tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hollanda’dan Dünya Neolitik Kongresine katılan arkeolog Nicole Beutler, “Dünün Ötesinde 12 Bin Yıllık Arkeolojik Eserlerin Sanatla Buluşması” sergisini gezdi. Sergide eserlere hayran kaldığını belirten Beutler, “Eserleri çok beğendim, çok sevdim. Tarih ve sanatı bir arada görmek bana çok keyif verdi. Kaftanlar, resimler muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden arkeolog Bircan Kurt, “Sergi çok güzel, çok etkileyici. Birbirinden değişik, değerli eserler var. En çok sevdiği herhalde bir arkeolog eseri, heykeli vardı onu çok beğendim. Tüm eserler birbirinden değerli” diye konuştu.