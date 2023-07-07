Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı futbol okullarıyla birlikte günde 100 bin çocuk spor yapıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte futbol okullarına yoğun ilgi gösteren Şanlıurfalı çocuklara, antrenörler eşliğinde spor eğitimi veriliyor.

20.9 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip şehri olan Şanlıurfa’da çocuklar, yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla futbol okulu ve spor salonları sayısını her geçen gün artırıyor.

10 futbol okulu, 2 kaleci departmanı, 20 gençlik merkezi ve 49 salon merkezinin yer aldığı Şanlıurfa’da gençler sporla tanışıyor. Spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa’da profesyonel futbolcuların yetişmesi için altyapıya ağırlık veren antrenörler çocuklara futbol eğitimi veriyor.

Okulların kapanmasıyla çocukların yoğun ilgi gösterdiği futbol okullarından günde 100 bin çocuk yararlanıyor. Forma, spor ayakkabısı ve futbol malzemeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan çocuklar, günün büyük bir bölümünü spor yaparak geçiriyor.

"Çocuklarımız sporla buluşuyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, futbol okullarındaki çocuklarla bir araya geldi. Kentte çocuklara yönelik spor salonlarını hizmete açtıklarını ve geleceğin sporcularının futbol okullarında yetişeceğini anlatan Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa genç bir nüfusa sahip ilimizdir. Gençlerimizle ilgilenmek zorundayız. Her bir gencimizin fiziği, kabiliyeti, yeteneği ayrı bir branşa müsait olabiliyor. Bunun için de spor konusunda çok branşlar açtık. Birçok branşlarda farklı faaliyetler gösteriyoruz. Şimdi burada çocuklarımız futbol oynuyorlar. 10 tane futbol okulumuz var, 2 tane kaleci departmanımız var, 20 tane gençlik merkezimiz var, 49 tane salon sporu yerlerimizi açtık. Salon sporlarımız var. Yine 16 tane yüzme havuzumuz var. İşte bütün bu alanlarda faaliyet gösterdiğimizde yaklaşık günde 100 bine yakın gencimizi sporla buluşturuyoruz. Bu gençlerimizi sahalarda, spor salonlarında veya kütüphanelerde böyle gayret içerisinde, çalışma içerisinde görmek bizleri mutlu ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza alternatifler sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası şampiyonlar, madalyalar aldık ve almaya devam ediyoruz. Çocuklarımız birçok ünlü futbolcunun yerini almak için bu sahalardalar. Geleceğin Ronaldo’su olacağım, Abdülkerim’i olacağım diyorlar. Bunların her birisi kafasında kendine bir yer biçmiş ve Süper Lig’de bir takım belirlemiş. Hedeflerini koymuşlar. İnsan hedefini koyarsa bu hedefin önünde kimse durabilir mi? İşte Şanlıurfalı gençlerimiz de hedeflerini koymuşlar. Gelecekte onları çok büyük kulüplerde, çok büyük isimler olarak görmemiz mümkün. Bununla birlikte bizi en çok mutlu eden çocuklarımızın buralarda olmasıdır, başka yerlerde olmamasıdır. Yaz tatilini güzel değerlendirmesidir. Annelerinin, babalarının onlara umutla bakmasıdır, mutlulukla bakmasıdır, güler yüzle bakmasıdır, işte benim çocuğum budur" diye konuştu.

Öğrenciler ise hedeflerinin profesyonel takımlarda oynamak olduğunu söylediler.