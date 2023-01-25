Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uygulamada, 10 silah ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uygulamada, 10 silah ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timleri, kentteki tarihi, turistik bölgeler ile halkın yoğun olduğu alanlarda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 1 tüfek, 64 mermi ve 5 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.