Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehir merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, 10 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Evinin önünde damadı vurulan kadın, komşularına tepki gösterdi: “Yazıklar olsun, komşuluk kalmamış”

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