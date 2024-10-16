Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman ve Şanlıurfa’da da eğitime bir gün ara verildi.

Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok kentte şiddetli şekilde hissedildi. Adıyaman ve Şanlıurfa’da da depreme derste yakalanan öğrenciler, öğretmenleri tarafından bahçeye çıkartıldı.

Adıyaman ve Şanlıurfa’da okullar tatil edildi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Bugün Malatya’da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Vali Osman Varol’un talimatlarıyla örgün, yaygın ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.