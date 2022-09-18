Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu yaralanan askeri hastanede ziyaret etti. Vali Ayhan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve terörist unsurların temizlendiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu yaralanan askeri hastanede ziyaret etti. Vali Ayhan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve terörist unsurların temizlendiğini söyledi.

Vali Ayhan, Suruç ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören askeri ziyaret etti. Askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Ayhan, ziyaret sonrasında da basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Ayhan, "Sınır ötesindeki devletimizin teröristlerle mücadele, güvenlik güçlerinin kahramanlığı, temizlik operasyonları ile birlikte taciz atışları da arttı. Misliyle karşılık verildi" diye konuştu. Bölgedeki terör unsurlarının temizlendiğini kaydeden Ayhan, 10’un üzerinde teröristin öldürüldüğünü belirtti. Şehide Allah’tan rahmet dileyen Ayhan, "Milletimizin, TSK’nın başı sağ olsun. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecek. Kahraman Mehmetçiğimizin de rabbim ayağına taş değdirmesin’’ dedi.

Saldırıda 2’si hafif 3 askerin yaralandığını açıklayan Vali Ayhan, ’’Yaralı askerimize arkadaşlarımız gerekli tüm müdahaleleri yaptılar. Tedavisi devam ediyor. İki askerimiz daha hafif şekilde yaralandı. Onların da Suruç Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.