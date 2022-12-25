Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde çalıntı motosiklette bulunan şüphelilerin jandarmadan kaçarken yol kenarında oynayan çocuğa çarpıp ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde çalıntı motosiklette bulunan şüphelilerin jandarmadan kaçarken yol kenarında oynayan çocuğa çarpıp ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı yayın organlarında Suruç ilçemizin Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı devriyesine ait aracın kaza yaparak bir kişinin ölümüne sebep olduğu yönünde haberler yapıldığı görülmüş olup, bu sebepten ötürü kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur. Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığına ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip ’Dur’ ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayın failleri gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir” denildi.