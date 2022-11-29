Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle satın alınan ve kent mimarisine özgü nakit taşlarla restore işlemleri yapılan uzun yıllardır atıl durumdaki Hacı Kâmil Konağı’nda tarihi dokuya uygun olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle satın alınan ve kent mimarisine özgü nakit taşlarla restore işlemleri yapılan uzun yıllardır atıl durumdaki Hacı Kâmil Konağı’nda tarihi dokuya uygun olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Üst çatının tamamen kapatıldığı tarihi konakta iç odalarda bulunan ve tarihi dokuya zarar veren betonlardan arındırıldı. Restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte tarihi konak kent turizmine sunulacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ihmal edilmiş bir cevher olarak bekleyen, 1903 yılında 12 Bin altın harcanarak Hacı Yusuf Kâmil tarafından yaptırılan Hacı Kamil Konağı’nda yürüttüğü restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Şanlıurfa’nın tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Hacı Kamil Konağı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde titizlikle yürütüldü. Tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağının duvarları betonarme yapılardan arındırılırken tarihi konakta teknik ekipler tarafından Şanlıurfa mimarisine özgü nakit taşları kullanıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında yerli ve yabancı turistlerin Şanlıurfa mimarisinin derin manalarını hissedecekleri bir eser sergilenecek. Şanlıurfa’nın köklü tarihine ve tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılmasına büyük önem veren Beyazgül’ün talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmaları kısa sürede tamamlanarak tarihi konak kent turizmine kazandırılacak.