Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, basın ve sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı amacıyla "Sosyal Medya Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Onikiler Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Yaşar, “Sosyal Medya ve Değişen İletişim Biçimlerimiz” konulu bir seminer verdi. Seminerde, sosyal medya kullanımının avantajları ve dezavantajları ele alındı. Yaşar, seminerin ardından katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtladı.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve on üç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden basın sorumluların katılımıyla Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı. Bu bölümde, sosyal medya ve basındaki eksiklikler ile çözüm önerileri üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoglu’nun teşekkür konuşması ve katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi. Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoglu’nun yanı sıra il milli eğitim müdürlüğü basın ve sosyal medya sorumluları ile 13 ilçe basın sorumluları katıldı.