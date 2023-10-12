Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa merkezli Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye’de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.