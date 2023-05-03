Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen terör operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis ve İstanbul’da eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 11 zanlı saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

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Gözaltına alınan zanlılar TEM Şube Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.