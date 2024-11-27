Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.