Şanlıurfa merkezli 16 ilde 5 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, motor ve şasi numaraları değiştirildikten sonra satıldığı tespit edilen 51 araca el konulmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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