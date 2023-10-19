Şanlıurfa’da kent trafiğini rahatlatacak, turizme katkı sunacak projelerden biri olan kültür ve turizm yolunda asfalt çalışması başladı.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turizminin geliştirerek, kentin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik sıkışıklığını en aza indirecek yeni yollar açarak hem yaşam alanlarını rahatlatıyor hem de çevre ve cephe düzenlenmeleriyle şehrin manevi atmosferine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Balıklıgöl ve Eyüp Peygamber makamını birbirine bağlayacak olan ‘Kültür ve Turizm Yolu’ projesi ile açılacak yeni yol güzergahında Kültürel değerleri ön plana çıkaracak cepheleri ve aydınlatmaları ile örnek bir proje ortaya koymak maksadıyla başlattığı yolda asfaltlama çalışmaları başladı. Proje çerçevesine Eyyübiye İlçesi, Muradiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Eyyübiye mahalleleri sınırları içerisinden geçen güzergahın toplam proje alanı 51 bin iki yüz bir metrekare olan yol güzergâhında bulunan 476 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Kültür ve Turizm yolunda ilk kepçenin vurulduğu an “Bu yol Hz. İbrahim Peygamberin makamından Hz. Eyyüp Peygamberin makamına açılacak bir gönül yoludur” dediği ‘Kültür ve Turizm Yolu’ kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.