Haliliye Belediyesi tarafından kırsal Dağyanı Mahallesi’nde yürütülen çalışmayla tamamlanan yollar, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü üstyapı çalışmaları devam ediyor. Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmak için yoğun şekilde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı hizmetleriyle asfalt, kilitli beton parke döşeme, stabilize yol çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede hafta sonu mesaisine kırsal mahallede devam eden ekipler, Dağyanı Mahallesi’nde yürüttükleri zemin çalışmalarının ardından stabilize çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara konforlu yolları sunmak için mesai kavramı gözetmeyen ekipler, kısa sürede tamamlamayı hedefledikleri yeni yolları hizmete sunuyor.

Fen işleri müdürlüğü tarafından yürütülen ve mahalle sakinlerinden tam not alan yok çalışmalarının ise periyodik olarak tüm mahallelerde tamamlanacağı belirtiliyor.