Şanlıurfa’nın kırsal mahallelerdeki gençler için kalıcı yatırımlar sürdürülüyor. Karakörü ilçesine bağlı Korukezen kırsal mahallesinde gençlerin spor yapması için kazandırdığı sentetik çim sahanın yapımını tamamladı.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri kalkındırmak için kalıcı yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Kırsalda çok maksat salon ve sentetik çim sahalar yaparak mahalleleri kalkındıran Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki gençlerin temiz ve konforlu bir alanda spor yapabilmesi için sentetik çim saha inşa ediyor. İlçeye bağlı Korukezen Kırsal Mahallesinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla çocuklar için bir sentetik çim saha yapılırken, çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlanmasıyla sentetik çim saha mahalledeki gençlerin hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsalda hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek gençlere önem verdikleri için kırsaldaki gençliğe de yatırım yaptıklarını kaydetti. Baydilli, "Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz ve gelecek umudumuzdur. Gençlere ve gençliğe yönelik hizmetlerimiz her zaman devam edecektir. Kırsaldaki gençlerimizin spor yapabilecekleri alan oluşturmak adına sentetik çim sahalar yapıyoruz. Korukezen mahallemizdeki sahamızın da temelini atıp kısa sürede tamamladık ve mahalledeki çocuklarımızın hizmetine sunduk. Son dönemde 8 adet sahanın yapımına kırsal mahallelerimizde başladık büyük oranda tamamladık. Korukezen mahallemizdeki sentetik çim sahamız mahalledeki gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.