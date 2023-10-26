Şanlıurfa İI Koordinasyon Kurulu 2023 yılı Ekim Toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

2023 yılının son koordinasyon kurulu toplantısı Valilik konferans salonunda yapıldı. Vali Şıldak, başkanlığında yapılan toplantıda 2023 yılında yapılan çalışmalar ele alındı.

Vali Şıldak, kentte 465 projenin 38 milyar 96 milyon 154 bin 487 TL bedelle yürütüldüğünü belirterek, “Proje bedelinin 13 milyar 399 milyon 151 bin 632 TL’si harcanmıştır. Dönem sonu itibariyle toplam nakdi gerçekleşme yüzde 34,39’dur. 25 Ekim 2023 tarihi itibariyle toplam 465 adet projeden 109’u bitirilmiştir. Dönem sonu itibariyle toplam nakdi gerçekleşme yüzde 36,44’tür. 20 Ekim itibariyle toplam 448 adet projeden 99’u bitirilmiştir. Genel olarak İlimizdeki yatırımlar; ulaştırma-haberleşme, sağlık, tarım, enerji ve eğitim sektöründe yoğunlaşmaktadır” dedi.

Vali Şıldak ayrıca yatırımların yüzde 46,92’sinın ulaştırma-haberleşme, yüzde 25,92’sinin tarım, yüzde 8,07’sinin eğitim, yüzde 5,86’sının enerji, yüzde 5,19’unun sağlık, yüzde 9,04’ünün diğer sektörlere ait olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa’daki 465 projenin ise 149’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 134’ünün Büyükşehir Belediyesine, 33’ünün Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğüne, 28’inin TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğüne, 25’inin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ve 96’sının ise diğer kurumlara ait olduğu belirtildi.

Toplantıda kurumlar tarafından yatırımlarına ilişkin sunumların yapılmasının ardından koordinasyonu gerektiren konular soru cevap şeklinde görüşüldü.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.