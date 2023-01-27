Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişleterek 22 yeni araç aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişleterek 22 yeni araç aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor. Daha önce kullanılan araçlara yeni takviye yapıldı. Emniyetin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 22 adet yeni polis aracı alındı. Araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde görücüye çıktı. Araçların başta şehrin asayişi olmak üzere, trafik ve sosyal olaylarda kullanılacağı öğrenildi.