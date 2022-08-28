2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’da Fırat Nehri üzerine kurulan Atatürk Baraj Gölü kıyısında yapımı tamamlanan 11 adet bungalov ev ile kent, doğunun Akdeniz’i olma yolunda ilerliyor.

2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’da Fırat Nehri üzerine kurulan Atatürk Baraj Gölü kıyısında yapımı tamamlanan 11 adet bungalov ev ile kent, doğunun Akdeniz’i olma yolunda ilerliyor.

Kentin tarih ve kültürünün dünyaya tanıtılması için Kültür ve Sanatsal faaliyetlere ağırlık veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bozova ilçesinde Fırat Nehri üzerine kurulan Atatürk Baraj Gölü kıyısında yaptığı 11 adet bungalov evi tamamladı. Şanlıurfa’nın sahil ilçesi olan ve balıkçılığın yaygın olduğu ilçede yapılan bungalov evler doğayla iç içe tatil ve kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Tarih ve doğal güzelliğin kıyısında buluştuğu, Güneydoğu’nun Akdeniz’i diye anılan bölgede yapılan ve her detayın titizlikle düşünüldüğü projede yerli ve yabancı turistler ile kamp ve balık tutkunlarını ağırlayacak.

Lüks villaları andırıyor

Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip bungalov tipi evlerin içerisinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor. Şehrin iklimine uygun tasarlanan projede veranda benzeri mini balkon da bulunuyor.

Bölge halkı turizmin gelişeceğine inanıyor

Bozova Çatak’taki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, kent turizmi açısından bungalov evlerinin yapılmasından mutlu olduklarını ifade etti. Günübirlik gezilerin uğrak mekanlarından olan Çatak’ta bungalov evlerinin yapılmasıyla insanların burada birkaç gün konaklayabileceklerini anlatan vatandaşlar, bungalov evlerin turizm açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bungalov evler Şanlıurfa’ya değer kattı

Tarih, kültür ve gastronomi şehrinde yapılan bungalov evlerin kent turizmine değer kattığını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bozova Çatak’ta yapılan bungalov evlerimiz hayırlı olsun. Bu bungalov evlerimizden Fırat Nehrini seyredebileceğiz. Yine bungalov evlerimizde Şanlıurfa’da güneşin batışını seyredebileceğiz. Yeşil alanda, doğa ile baş başa insanlarımıza mutlu bir ortam hazırladık. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte hem gecenin hem sabahın hem günün çeşitli saatlerinin keyfini çıkarabilecekler. Bungalov evler Şanlıurfa’da bir ilk ve bu bir ihtiyaç. Şanlıurfa birçok özelliğiyle tabi ki önde yer almaya devam edecektir. Fırat Nehrinin olması bizim için önemli bir kazançtır. Tarihimiz, geçmişimiz, lezzetimiz ve kültürümüz var. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde Şanlıurfa paha biçilemez bir şehir oluyor. Bungalov evler de Şanlıurfa’ya bir değer kattı. Şanlıurfa, gün geçtikçe 2023 İslam Dünyası Turizm başkenti olma özelliğini arttırarak daha büyük değer kazanmaktadır’’ dedi.

Şanlıurfa inanç turizminde önemli bir yere sahiptir

İnanç turizminde Şanlıurfa’nın önemli bir yere sahip olduğunu ve kentin 2023 İslam Dünyası Turizm Başkentine hazırlandığını belirten Başkan Beyazgül, ‘’İnanç Turizm’de Hazreti Eyyüp makamına giden bir insan sabahtan akşama kadar dinlenecek bir yer bulamadı. Oraya uzaklardan geliyor ve gün boyu yorulan o insanlara biz orada güzel bir mekan hazırlayarak günün yorgunluğunu atacak bir imkan sağladık. Aslına bakarsanız bunlar birbirini tamamlıyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Eyyüp makamını ziyaret ettikten sonra bir de Fırat Nehrinin kenarında Şanlıurfa’nın gün batımını seyretmek istiyorum diyenler için de bungalov evler hazırladık. Öte yandan Bizans döneminden kalan kaya mezarlarımız var. Kaya mezarlarımızı ışıklandırdık ve hemen yanı başına da çok güzel, rengarenk park yaptık. Oraya zaman zaman sıra gecesi ekibimiz de geliyor. Müzik eşliğinde çok güzel bir çay içmek istiyorum dediğiniz zaman Çatak veya Kızılkoyun bunlara hazır ve vatandaşlarımıza hizmet veriyor’’ diye konuştu.

2023 için hazırlıklar deva ediyor

2023 İslam Dünyası Başkenti seçilen Şanlıurfa, Göbeklitepe ve Karahan tepe ile adını dünyaya duyurdu. Gastronomisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken peygamberler diyarı Şanlıurfa’da 2023 hazırlıkları ise devam ediyor.