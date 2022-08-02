Dijital değişim ve dönüşüme önem vererek doğaya katkı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kurum içerisinde yaygınlaştırdığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Türkiye genelinde en az kâğıt israfı yapan belediye seçildi. Envision

Kuruluşu tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tevdi edilen “En Yeşil Ofis” ödülünü Başkan Beyazgül aldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulusal ve uluslararası alanlarda ödüllere almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore Ulusal Meclisinde gerçekleştirilen 2022 Uluslararası liderlik ödülleri töreninde ‘Çevre lideri Ödülü’ne layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bu kez Envision Kuruluşu tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tevdi edilen “En Yeşil Ofis” ödülünü aldı.

Şanlıurfa için “Büyükşehir’den Büyük Tasarruf” diyerek hizmetleri birer birer şehre kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Belediye bünyesinde kâğıt israfını önlemek amacıyla da Elektronik Belge Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılmasını sağladı.

Kâğıttan elektronik yöntemlerle elde edilen tasarruf tüketimi azaltırken ağaçların korunmasına da imkân sağladı. EBYS sistemi ile 1,6 milyon elektronik belge üretilirken binlerce ağaç kesilmekten, kâğıt olmaktan kurtarılmış oldu.

YEŞİLİ, AĞAÇLARI, DOĞAYI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yeşili, doğayı ve ağaçlarımızı korumaya devam edeceğiz dedi.

Başkan Beyazgül, “Envision Kuruluşu tarafından Belediyemize en yeşil ofis ödülü layık görülmüştür. Bu ödülü şahsımıza layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ülkemize gerek ağaç kesiminde gerekse diğer konularda daha yeşil bir ortamın bozulmaması noktasında çalışmalar yapan belediyelere veriliyor. Belediyemiz demek ki yaptığı dijital çalışmalarla daha fazla yeşili korumuş, daha fazla doğayı korumuş, bu nedenle de dikkat çekmiştir. En yeşil Ofis ödülü bizlere takdim edildi. Burada esas olan bizlere en büyük ödül şu ağaçların kesilmemesidir. Doğanın bozulmamasıdır ki biz zaten bunu istiyoruz. Netice itibari ile bizim elektronik dijital sitemimiz çok güçlü biz bu gücü artırarak devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ

CBKSoft - Envision Kuruluşu Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever, “Her yıl en yeşil ofis adıyla bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmada elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ne bağlı olarak çalıştığımız kurumda ne kadar kâğıt tasarrufu sağlandı ve ne kadar katı atık oluşumu önlendi bunu gözler önüne seriyoruz. Bu sene yaptığımız araştırmada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz, en üst sıralarda yer aldı. Dijital dönüşüme ve doğaya katkılarından dolayı bugün sayın başkanımıza bir plaket sunduk. Başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarına da teşekkür ederiz.” Diye konuştu.