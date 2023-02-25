Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu komşu il Adıyaman’daki valilik ve adliye binasında bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu komşu il Adıyaman’daki valilik ve adliye binasında bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.

10 ili etkileyen ve büyük yıkımların meydana geldiği komşu il Adıyaman’da yaralar sarılmaya devam ediyor. El birliği ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan valilik ve adliye binasında bakım, onarım çalışmasına başladı. Adıyaman Valiliği ile adliye binasında sıvası dökülen duvarlar onarılıyor. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda binada hasarlı alanlar temizlendi. Sıvaları dökülen duvarlar, görevliler tarafından sıva ile onarıldı. Temizliği yapılan valilik ve adliye binası eski haline dönüştürülüyor.