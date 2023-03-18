Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin ardından şebeke suyunun 800 kat kirlenmesinin ardından temiz suyun vatandaşlara verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa’da şebeke suyunun kirlenmesi sonucu şehir geneline su arzı kesildi. 15 Mart’ta yaşanan yoğun yağış, Atatürk Barajı’nda yer alan suyun çamurlu hale gelmesine ve normal değerin 800 katı kirlenmesine yol açtı. Şanlıurfa’nın içme suyu ve şebeke suyunu karşılayan tesislerde acil uyarı verilmesiyle zayiatın önüne geçmek amacıyla şehre su akışını sağlayan kapaklar kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Eğer kapaklar kapatılmamış olsaydı, 12 bin ton çökelti olacaktı. Bu çökeltiyi temizlemek 3 ay sürebilirdi. Şebekelerimiz kısmen bozulacaktı ve uzun süre Şanlıurfa bu hasarlarla uğraşmış olacaktı. Arkadaşlarımızın burada çabuk hareket etmesi, aslında şehri ikinci bir felaketten önlemiş oldu" dedi.

“12 milyon metreküp su verilecek”

Yaklaşık 40 saat boyunca yaşanan su kesintisinin ardından, arıtma tesisindeki pompaların çalışmaya başladığını belirten Beyazgül, "Pompalarımızın tamamının çalıştığını gördük. Saatte 12 milyon metreküp suyumuzu şehrimize vermeye başladık. Son durum şu, şehrinin arıtma tesisinden şebekelere su akışı sağlandı. Aşağı kotlara su gelmeye başladı, akşama doğru şehrin tamamına su verilecek şekilde planlama yapılmış durumda" şeklinde konuştu.

Şebeke suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Beyazgül, yapılan teknik incelemelerde bu durumun gerçek dışı olduğunu açıkladı. Beyazgül, insanların kullanım ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için hazır su dağıtımının devam edeceğini de vurguladı.

“Belediye başkanından yağış uyarısı”

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde Şanlıurfa’da metrekareye 50-75 kilo arası yağış düşme ihtimalini bildirdi. Belediye Başkanı Zeynel Abidin de vatandaşları temkinli temkinli olma konusunda uyararak "Biz en kötüye göre tavrımızı alacağız, bir felaket gördük çünkü. Vatandaşlarımızın da önlem olarak bodrum katlarda ve dere yakınlarında bulunmayarak önlem alması gerekiyor. Bir selin oluşturacağı felaketleri çok yakından gördük. Herkesin çok titizlikle hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.