Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal yerleşim bölgelerine hizmet ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Bozova ilçesindeki kırsal mahallelerdeki stabilize, sathi asfalt, reglaj ve büz boru çalışmalarını mevsim şartlarına bağlı olarak devam ettiriyor.
Kırsal bölgelerde altyapı sistemleri kuran ve kırsal yolları büyük oranda tamamlayan belediye, yol ağlarıyla da ulaşım sorununu çözüme kavuşturarak vatandaşların konforlu ulaşımını sağlıyor.
Kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren belediye, Bozova, İrme, Kızlar, Orta Ören ve Han Görmez Mahallerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.
Mahalle sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek yollarını yazın tozdan kışın ise çamurdan arındırıldığını aktardı.