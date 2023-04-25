Şanlıurfa’da, gençlerin teknoloji çağında bilimle yakından ilgilenip, yeni bilim insanlarının yetişmesine büyük katkı sağlayacak olan Şanlıurfa Bilim Merkezinde sona gelindi.

Farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturan Şanlıurfa Bilim Merkezi bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik edecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan proje, Şanlıurfa’da Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında inşa edilen Bilim Merkezi çok yakında hizmete girecek.

Okullar bölgesinde yer alması nedeniyle öğrencilerin uğrak mekânı haline gelecek olan Şanlıurfa Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. Merkezin, küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına da katkı sunması bekleniyor. 51 bin 402 metrekare alan üzerine kurulan Şanlıurfa Bilim Merkezi, 40 bin metrekare peyzaj alanına sahip, projede kapalı alan ise 9 bin metrekare olacak şekilde tasarlandı. Dış cephe çalışmalarını ve çevre düzenlemesini tamamlayan ekipler, bilim merkezinin iç tefrişatını da titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehrin çocuklarının, gençlerinin bilimin temelinde yoğrulmasını ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında başlattığı Bilim Merkezi inşaatında çalışmalarında sona gelindi.