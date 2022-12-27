Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasını sağlamak adına Eyyübiye ilçesinde yapımına başlanılan Osmanlı Spor Kompleksini tamamlama aşamasına geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasını sağlamak adına Eyyübiye ilçesinde yapımına başlanılan Osmanlı Spor Kompleksini tamamlama aşamasına geldi.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da gençlerin sportif aktivitelerle zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Eyyübiye İlçesi Osmanlı Mahallesindeki Osmanlı Spor Kompleksi tamamlanma aşamasına geldi. Spor salonu, soyunma odaları, mescit, dart odası, bilgisayar odası, masa tenisi odası, satranç odası ile idari hizmet odalarının yer aldığı Osmanlı Spor Kompleksi iki kattan oluşuyor. Eyyübiye ilçesine kazandırılan kompleks ile birlikte gençler, sportif aktivitelerle buluşacak. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı Osmanlı Spor Kompleksinin iç tefrişatı da en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacak.