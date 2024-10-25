9’uncu Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Şanlıurfa’da başladı.

Haliliye ilçesinde bulunan Mevlana Külliyesi’ndeki yarışma programında İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Şanlıurfa Valiliği himayesinde düzenlenen 9. Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na, 34 ülkeden 41 yarışmacı katılıyor. Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma dallarında gerçekleştirilecek yarışmalar, 6’sı yurt dışından, 4’ü yurt içinden olmak üzere toplam 10 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışma pazar gününe kadar devam edecek. Programın açılışı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın konuşmalarıyla başladı. Konuşmacılar, Ankara TUSAŞ’taki saldırıyı kınayarak, terörü lanetledi, kentin önemli bir programa ev sahipliği yaptığını belirterek hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasına Türkiye’yi temsilen katılan Muhammed Sizcan, “Geldiğimizden beri gerçekten Urfa’nın sıcak insanlarının muhabbetiyle karşılaştık. Çok güzel bir ortam kurulmuş. Bu programın Mevlana Külliyesi’nde yapılması da ayrıca önemlidir. İnşallah bu yarışma vesilesiyle ülkemiz huzura erer” dedi.

Yarışmaya Tanzanya’dan katılan hafız Ahmet Salumu Mkwewe, ilk defa Türkiye’ye ve Şanlıurfa’ya geldiğini belirterek, burada olduğu için mutlu olduğunu söyledi.