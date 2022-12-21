İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Haziran ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 11. Turizm Bakanları Konferansında İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti seçilen Şanlıurfa’da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2023 yılında turizmin kendileri için altın çağını yaşayacağını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Haziran ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 11. Turizm Bakanları Konferansında İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti seçilen Şanlıurfa’da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2023 yılında turizmin kendileri için altın çağını yaşayacağını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Haziran ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 11. Turizm Bakanları Konferansında İslam ülkelerinin 2023 turizm başkenti seçilen Şanlıurfa’da heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023 yılında turist rekorunun kırılması hedeflenen kentte hazırlıklar ise tamamlanma aşamasına geldi.

Şanlıurfa’nın son yıllarda gerçekleşen son keşiflerle birlikte dünyanın ilgi odağı haline geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerle tüm dünyada kabul görmüş bir şehirdir. Son dönemlerde keşfedilen Nevali Çori, Sefertepe, Göbeklitepe, Karahantepe ve burada sayılamayacak birçok tarihi ve kültürel değerimiz Şanlıurfa’yı dünyanın ilgi odağı haline getirdi. Tüm bu keşifler dünyanın bilinen tarihinin yeniden yazılmasına vesile oldu. Şimdi bu kadar köklü bir zenginliğe sahip olan bizler tabiki bu değerleri Türkiye’de ve dünyada nasıl daha iyi tanıtabiliriz diye ekiplerimizle yoğun bir çalışma içerisindeydik” dedi.

Çalışmalar meyvesini verdi

Çalışmaların karşılığını aldıklarını aktaran Beyazgül, “Tüm bu çabalarımız sonucunda malumunuz Türkiye’nin en gözde şehri Şanlıurfamız 2023 yılı İslam dünyası turizm başkenti olarak seçildi. Şimdiden bunun karşılığını kentimize akın akın gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden ve otellerdeki doluluk oranlarında görüyoruz. Bu doğrultuda bizler de yerli ve yabancı turistlerin Şanlıurfa’nın daha keşfedilmeyi bekleyen bir çok güzelliğini görmeleri ve yaşamaları için çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Neler yaptığımızı kısaca belirtmek gerekirse, kentimizde yürütülen arkeolojik çalışmalara lojistik destek sağlıyoruz. Hazreti İbrahim ve Hazreti Eyüp Peygamber makamlarının arasında ulaşımı daha rahat sağlayacak turizm yolu çalışmalarını yaptık, sona geldik. Bunu da bir çok yapıyı istimlak ederek gerçekleştirdik. Tarihi mekanlarımızın çevre düzenlemesini yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca turizmde önemli bir başlık olan konaklama sorununu da çözmek için gerek Bozova’da, gerekse Eyüp Nebi’de misafirlerimizin kullanımına hazır hale getirdiğimiz konaklama yerlerimiz de mevcut. Şunu da hatırlatayım ki Şanlıurfa öyle bir günde gezilip görülebilecek bir şehir değildir. Misafirlerimizin daha geniş bir program yaparak Şanlıurfa’ya gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu arada geçen yıla oranla turist sayısında yüzde 200’lük bir artış bekliyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında turizm bizim için altın çağını yaşayacaktır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin bütün dinamikleriyle ortak akıl ve paydada buluşarak şehrimizin kadim kültürünü ve değerlerini ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.