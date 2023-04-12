Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Urfa Kurtuluş Günleri’’ çerçevesinde Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlandı. Kutlamaların adresi olan Balıklıgöl’deki etkinliklere yüzlerce vatandaş Türk bayraklarıyla geldikleri alanda kurtuluş bayramını yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalarda jandarma birliklerinin gösterileri nefes kesti.

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dünya’nın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl’de düzenlenen etkinlikler binlerce kişiyi bir araya getirdi. Etkinliklerde komando birliklerinin gerçekleştirdiği gösteri izleyenlerden tam not aldı.

Teçhizatları ile alanda akrobatik hareketler yaparak vatandaşların beğenisini kazanan komando birliğinin gösterisinin ardından jandarma mehteran ekibinin sahne aldığı Balıklıgöl yerleşkesinde Urfa türküleri yankılandı. Mapping lazer gösterisi ile tarihi Urfa Kalesine deprem ve selde hayatını kaybedenler anısına ay yıldızlı bayrak yansıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Urfa Kurtuluş Günleri’’ çerçevesinde düzenlenmesi planlanan birçok etkinlik ise 6 Şubat’ta yaşanan deprem ile 15 Mart’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi.