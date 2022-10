SANKO Üniversitesi ile SANKO Okulları arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Kardeş kurumumuz SANKO Okulları ile her zaman iş birliği içerisindeyiz” dedi. Lise öğrencilerinin, SANKO Üniversitesi’nin düzenleyeceği ve uygun gördüğü bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklere katılmasına imkan sağlanacağına vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Lise öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilecek yerel, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması konularında da her zaman olduğu gibi destek olacağız” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Dağlı, uygun görülen çalışmalarda akademisyen temini konusunda destek sağlayacaklarını kaydetti. Üniversitenin kadrosu ve olanaklarıyla SANKO Okulları öğrencilerinin her zaman yanında olduğunu belirten SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise “SANKO Üniversitesi, laboratuvar imkanları, tecrübe paylaşımı ve akademisyen desteği gibi birçok alanda bizlere her zaman destek oluyor. Yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğini bu protokolle daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı. İki kardeş eğitim kurumu arasında yapılan iş birliğinin özellikle sağlık bilimleri alanını hedefleyen SANKO Okulları öğrencilerinin vizyonlarına ve gelişimlerine büyük katkı sunacağına dikkat çeken Asyalı, “SANKO Üniversitesi Rektörü, Değerli Hocamız Prof. Dr. Güner Dağlı ve üniversite yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Törene SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ve SANKO Okulları Liseler Müdür Yardımcısı Fatma Dilşad Erdoğan da katıldı.