Guatemala ile SANKON, ekonomik ve ticari işbirliği yapacak. Guatemala Türkiye Büyükelçisi Jairo D. Estrada B. ile yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine değinildi. Büyükelçi Jairo D. Estrada B., “İlişkilerimiz iyi derecededir. Türkiye ile Guatemala arasındaki ticari hacim her geçen gün daha da güçlenmektedir. Guatemala Devleti olarak, Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasında ticari hacimlerimizi güçlendirmek amacıyla, işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız. İnanıyorum ki iki ülke şirketleri işbirliği yaparak Türkiye ve Guatemala ekonomisine katkı sağlayacaklardır” dedi.

Guatemala ile SANKON, ekonomik ve ticari işbirliği yapacak. Guatemala Türkiye Büyükelçisi Jairo D. Estrada B. ile yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine değinildi. Büyükelçi Jairo D. Estrada B., “İlişkilerimiz iyi derecededir. Türkiye ile Guatemala arasındaki ticari hacim her geçen gün daha da güçlenmektedir. Guatemala Devleti olarak, Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasında ticari hacimlerimizi güçlendirmek amacıyla, işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız. İnanıyorum ki iki ülke şirketleri işbirliği yaparak Türkiye ve Guatemala ekonomisine katkı sağlayacaklardır” dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da yaptığı konuşmada, “Öncelikle Genel Merkezimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. SANKON olarak, Türkiye ile Guatemala arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, Guatemala Devleti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Üye şirketlerimizle Guatemala’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Guatemala’da inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi birçok sektördeki projelerde görev almaya hazırız. Guatemala Devleti, Latin Amerika’nın merkezinde olma özelliğine sahiptir ve Latin Amerika’da gelişmekte olan ülkelerin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.