Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Malatya İl Başkanlığı görevine iş insanı Tayfur Kartal atandı.

SANKON tarafından gerçekleştirilen atama, Genel Sekreter Koray Eken tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Koray Eken açıklamasında, “Kuruluşumuzun Malatya İl Başkanlığı görevine iş insanı Tayfur Kartal atanmıştır. SANKON Yönetim Kurulu olarak Tayfur Kartal ve ekibine güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı. Tayfur Kartal’ın yeni göreviyle birlikte, Malatya’daki sanayi ve ticaret alanında daha güçlü projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca SANKON’un Malatya’da girişimcilik ve iş dünyasına yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceği bildirildi.