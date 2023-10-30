Arap Devletlet Ligi Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Türkiye ve Arap Devletleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında başlayan güçlü işbirliği bundan sonraki dönemlerde de güçlenerek artacaktır” dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arap Devletler Ligi Ankara Büyükelçiliğine yeni atanan Büyükelçi Abdelhamid Hamza’yı ziyaret ederek tebrik etti. Arap Devletler Ligi Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmede, Türk-Arap ekonomik ve ticari ilişkiler de konuşularak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ve Arap Devletleri arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında başlayan güçlü işbirliğinin bundan sonraki dönemlerde de güçlenerek artacağını söyledi.

“Bu savaş bitmelidir”

İsrail-Filistin arasındaki yaşanan savaşa değinen Cevahiroğlu, “Bu savaş bitmelidir. Bölgede iki devlet ve iki halk vardır. İsrail Devleti’nin, Filistin halkına karşı uygulamış olduğu zulmün ve sivil halka karşı gerçekleştirdiği şiddetin bitmesi gerekir. Uluslarası toplumun da bu savaş suçuna sessiz kalmaması gerekir. Şayet, kalıcı bir barış isteniyorsa iki devletli çözüm esas alınmalıdır. Bunun için de Arap Devletler Ligi’ne büyük görevler düşmektedir” dedi.

“Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arap Devletler Ligi Ankara Büyükelçisi Abdelhamid Hamza ise, “Arap Devletler Ligi olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. SANKON kuruluşu ile Arap Devletler Ligi Ankara Büyükelçiliği arasında var olan güçlü işbirliğimiz benim büyükelçilik dönemimde de büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap ülkelerine yapmış olduğu ziyaretlerle ilişkilerimiz güçlendi ve Ortadoğu’da olumlu etki oluşturdu” diye konuştu.

“Arap Birliği, barış için büyük gayret göstermektedir”

İsrail ile Filistin arasındaki savaşa da değinen Hamza, “Arap Birliği, bölgede barışın oluşması ve sükunetin tesis edilmesi için her iki tarafla da devamlı görüşmeler ve müzakereler yaparak, barış için büyük gayret göstermektedir” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Arap Devletler Ligi Ankara Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede; Arap Birliği Ankara Büyükelçiliği diplomatları ve Ferudun Cevahiroğlu’nun danışmanları da hazır bulundu.