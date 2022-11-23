SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 24 Kasım öğretmenler gününü kutlayarak, “Bilgisi ve şefkatiyle geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimiz, saygı ve övgüye her zaman layıktır” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 24 Kasım öğretmenler gününü kutlayarak, “Bilgisi ve şefkatiyle geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimiz, saygı ve övgüye her zaman layıktır” ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder’in 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım tarihinin, 1981 yılından bu yana ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlandığını anımsattı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, medeniyetlerin ve milletlerin sağlam temeller üzerinde yükselmesinin mimarı olan öğretmenleri, ‘Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakâr ve saygıdeğer insanlarıdır’ sözleriyle onurlandırdığını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş bir bilim ve eğitim yuvası olan SANKO Üniversitesi çatısı altında, Büyük Önderimizin biz eğitimcilerden beklediği sorumlulukları yerine getirmek ve O’nun izinden yürüyen gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başöğretmeniz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, üzerimizde emeği olan tüm eğitimcilerimizin önünde saygıyla eğiliyor, Öğretmenler Günümüzü kutluyorum.”