Akademisyen ressam Doç. Dr. Ahmet Türe’nin ’’Yansımalar’’konulu kişisel temalı resim sergisi Cuma günü sanatseverle buluşacak.

Akademisyen ressam Doç. Dr. Ahmet Türe’nin ’’Yansımalar’’konulu kişisel temalı resim sergisi Cuma günü sanatseverle buluşacak.

Türe’nin doğayı kaynak alarak soyutlanmaları tuvaline aktardığı “Yansımalar” temalı kişisel resim sergisi 21 Ekim Cuma günü saat 17.30’da SANKO Sanat Galerisi’nde açılacak. 15’inci kişisel sergisinde akrilik boya tekniğiyle çalıştığı 30 eserinin yer alacağını bildiren Doç. Dr. Türe, “Doğanın sergilediği güzellikleri tuvalime aktararak resmediyorum” dedi. Eserlerinin kaynağı doğanın yansımaları olduğundan serginin ismini ‘Yansımalar’ olarak adlandırdığını kaydeden Doç. Dr. Türe, “Doğa bize bedensel olarak yaşamımızı devam ettirebilmek için suyumuzu, ekmeğimizi veriyor. Ruhumuzu beslemek için de güzel olan her şeyi sunuyor. Doğanın sergilediği bu güzellikleri yorum ve değerlendirmelerimle soyutlayarak çizgiyle, renkle, lekeyle ve biçimle tuvalime aktarıp resmediyorum” ifadelerini kullandı.

“30 yıldır bilfiil resim yapıyorum. Aslında geçmişime dönüp baktığımda kendimi bildim bileli resim yapmışım” diyen Doç. Dr. Türe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lisans eğitimim dışında resim yapabilmek için bir resim kursu eğitimi almadım. Resim kursu alanlardan daha çok resim yaptığımdan olsa gerek kurs ihtiyacı duymadım. Her alanda olduğu gibi çok çalışmak gerekiyor. İnsanlardaki yetenek kısmına inanan biri değilim. Yetiştirdiğim, resim öğrettiğim öğrencilerim de bana yetenekten ziyade istekle çalışmanın ve azmin bu alanda ne kadar önemli olduğunu öğrettiler. Resim yapabilmek için önce görmeyi öğrenmek, sonra çizmek gerekiyor. Tabi her şeyde olduğu gibi istekle, hevesle, azimle yapmalıyız.”

Eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacak olmanın memnuniyetini dile getiren Doç. Dr. Türe, “Sanata ve sanatçıya değer veren SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doç. Dr. Türe’nin “Yansımalar” isimli kişisel resim sergisi 21 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında açık kalacak.

Ahmet Türe

1971 yılında Trabzon’da doğan Doç. Dr. Ahmet Türe, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Doç. Dr. Türe, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Doç. Dr. Türe, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik Programını bitirdi. 2015- 2022 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği yapan Doç. Dr. Türe, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.