SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 1-7 Nisan Kanser Haftası oluşumunda Tıbbi Onkoloji Bölümü ve Yeni Yaşam Onkoloji Derneği iş birliği ile “Farkında Ol, Geç Kalma” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Kanser, bir halk sağlığı problemidir ve hepimiz kanserin farkında olmalıyız. Kanserden korunmada birincil, ikincil üçüncül koruma yöntemleri vardır” dedi.

Koruma yöntemleri yanında kanserde erken tanının önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, “Kanserde erken tanı için kanser taramasının düzenli olarak yaptırılması gerekir. Çünkü erken evrede tanı konulduğunda kanserlerin çoğunda çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır” şeklinde konuştu.

Meme ve testis kanseri kanserinden korunma

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Hemşiresi Büşra Kısacık ise ikincil korunmanın önemli olduğu meme ve testis kanserinden korunmaya yönelik bilgiler paylaştı. Kısacık, meme kanserinin, meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıkan kanser türü olduğunu söyledi.

Meme kanserinin yaş ilerledikçe görülme oranının arttığını, en sık 50-70 yaş aralığında görüldüğünü belirten Kısacık, meme kanserinin belirtilerini ise şöyle sıraladı:

“Memede genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket ettirilebilen veya yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen ve ele gelen şişlikler. Gözle görülebilir ölçüde meme boyutundaki ve şeklindeki değişiklikler. Meme cildinde kızarıklık, morluk, yara, içe doğru çöküntü ve portakal kabuğu görünüşü gibi noktasal çekintiler. Meme başı ve çevresinde renk ve şekil değişikliği. Meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi. Koltuk altında görülebilen, elle fark edilen ağrılı veya ağrısız şişlikler”

Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Kısacık, “Her kadın 20 yaşından itibaren memesini tanımalı, aylık düzenli kontrollerini yapmalı ve 40 yaşından itibaren de mamografi takibini yaptırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Meme kanserinde erken teşhis yöntemleri

Kısacık, meme kanserinde erken teşhis yöntemlerinin kendi kendine meme kontrolü, yıllık mamografi, doktor muayenesi ve genetik testler olduğunu kaydetti. Kendi kendine meme muayenesinin her ay adet bitiminden 4-5 gün sonra yapılması gerektiğini ifade eden Kısacık, menopoza girenlerin, rahim veya yumurtalık ameliyatı olan kadınların periyodik olarak ayda bir kez aynı güne denk gelecek şekilde meme muayenesi yapmasının önemine vurgu yaptı.

Testis kanseri

Kısacık, testis kanserinin testislerde başlayan tümoral bir büyüme olduğunu vurgulayarak en sık 20-35 yaş arası erkeklerde görüldüğünü ve genellikle başarıyla tedavi edildiğini belirtti. Kısacık, testis kanserinde risk faktörlerinin ailede testis kanseri öyküsü, inmemiş testis, anormal testis gelişimi ve HIV enfeksiyonu olduğunu aktardı.

Testis kanserinin ilk belirtisinin genellikle şişmiş bir testis veya testisteki sert bir yumru olduğunu söyleyen Kısacık, diğer belirtileri şöyle sıraladı: “Normalden daha büyük görünen bir testis, alt karın ve kasık bölgesindeki hafif bir ağrı, skrotumda sıvı birikmesi, sırt ağrısı, öksürme, kilo kaybı.”

Kısacık, testis muayenesinin ayda bir kere belirlenen günde yapılması gerektiğinin önemine de dikkat çekti. SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Farkındalık için stant da kuruldu

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü tarafından bir de stant kuruldu. Tıbbi Onkoloji Bölümü Destek Birimi tarafından kurulan stantta bilgilendirme yapılarak, farkındalık oluşturmak amacıyla renkli kurdeleler dağıtıldı.