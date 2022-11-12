Ressam Özgür Eryılmaz’ın tuval üzerine yağlı boya ve akrilik tekniğiyle insanı konu alarak hazırladığı eserlerinden oluşan “Kabuk” isimli resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde açıldı.

Ressam Özgür Eryılmaz’ın tuval üzerine yağlı boya ve akrilik tekniğiyle insanı konu alarak hazırladığı eserlerinden oluşan “Kabuk” isimli resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde açıldı.

Özgür Eryılmaz, SANKO Sanat Galerisi’nin bölgenin kültürel ve sanatsal gelişimine önemli katkı sunduğuna dikkat çekerek, “Nitelikli sergilerin sanatseverler ile buluşması insanlığın geleceği açısından önemli” dedi. Eryılmaz, 12’nci kişisel sergisinde 32 eserin yer aldığını belirterek, “Çalışmalarımda doğanın bir parçası olarak insanı, insan doğasını, varoluşunu ve insanın toplumsal pozisyonunu sorguluyorum” diye konuştu.

“Doğanın dilini çözmeye çalıştığımız bir gerçek. Bunun yanı sıra felsefe, edebiyat ve diğer disiplinler insanlığın ortak değerleridir. Bunlar da bizim temel çalışma alanlarımızdır” diyen Eryılmaz, şöyle devam etti: “Sanat, insanı anlamanın, anlatmanın ve kendini ifade edebilmenin yollarından biridir. Biz kendimizi ifade etme yolu olarak genellikle konuşma yöntemini tercih ediyoruz. Oysa her bir sanat dalı kendimizi daha iyi ifade etmek için etkili birer olanaktır.”

Gençlerimiz sanatı ihmal etmesin

Gençlerin günümüz dünyasının gelişmelerini yakından takip ederken sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmeyi de ihmal etmemelerini isteyen Eryılmaz, gençlere ve ailelere şu önerilerde bulundu: “Aileler, geleceğimizin teminatı gençlerimizi küçük yaştan itibaren yetenekleri olan alanlara yönlendirmeli. Zihinsel gelişim ve terapi olanaklarından yararlanmaları, bireysel gelişim ve sağlıklı ruhsal doyuma ulaşmaları için sanat birçok olanak sunmaktadır. Gençlerimiz, özellikle teknolojiyi verimli ve etkili kullansınlar. İlgi alanlarına göre mutlaka okumaya önem verip öğretmenlerinin, ailelerinin ve topluma yön veren aydın insanların tecrübelerinden yararlanmayı da ihmal etmesinler.”

Gaziantep’te insanlığın geçmiş mirasını koruyan çok sayıda müze bulunduğunu anımsatan Eryılmaz, şunları kaydetti: “Gaziantep, kültür-sanata önem veren bir şehir, şehri gezerken tarihi dokunun korunduğuna tanık oldum. SANKO Sanat Galerisi de sanatın güncel yorumunu halkla buluşturan köklü bir geçmişe sahip. Bölgede önemli bir sanat ihtiyacını karşılıyor. Uzun yıllardan beri bölgenin sanatsal ihtiyacını karşılayarak sanat camiasında adından söz ettiren bir galeridir. Sanata ve sanatçıya verdiği değeri her zaman hissettiren SANKO Sanat Galerisi’ne teşekkür ederim.”

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım ise konuşmasında, sanatsal alanda bölgenin incisi olarak tanımladığı SANKO Sanat Galerisi’nin Türkiye’nin değerli sanatçılarını sanatseverler ile buluşturduğunu kaydetti. Yıldırım, “Özgür Eryılmaz, resmi sağlam bir desen altyapısıyla beslenen son derece ekspresif bir anlatımla çağdaş sanatta yerini alacağına inandığımız bir sanatçıdır. Hocamızı ve eserlerini Gaziantep’te görmekten büyük mutluluk duyduk” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ressam Gül Demir ile Hüseyin Yıldırım, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli kitabı, sanatçı Eryılmaz’a takdim etti. Sergi açılışına, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, ressamlar ve sanatseverler katıldı. Eryılmaz’ın “Kabuk” isimli kişisel resim sergisi 2 Aralık 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Özgür Eryılmaz

Özgür Eryılmaz, 1972 yılında Gümüşhane Torul’da doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünden mezun olan Eryılmaz, 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

1994 yılından beri Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışan Eryılmaz, 2015 ve 2016 SNBA Societe Nationale des Beaux-Arts Carousel du Louvre-Paris/ Fransa, 2016 Galerie Art’et Miss ‘’Carre’’-Paris/ Fransa, 2016 Torun/Polonya 8.Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu ve Sergisi, 2016 Portakalçiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Seçkisi-Berlin/ Almanya, 2019 Galerija Sokolskega doma ,Alarm Rings Twice, Skofja Loka/Slovenya, 2019 Life N Style, 4.Batum Baskı Festivali /Gürcistan, ,2019 Cer Modern, AlarmArt Seni Ne Çağırıyor proje sergisi/Ankara gibi yurt dışı ve yurt içi bir çok sergi ve sempozyuma katılmıştır.

12 kişisel sergi açan Eryılmaz, Alarm Art sanat topluluğu üyesidir. Adana’da yaşamaktadır.