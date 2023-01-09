Ressam Mümin Candaş’ın 23 Aralık 2022’de SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Barınaklar” temalı kişisel resim sergisi devam ediyor.

Ressam Mümin Candaş’ın 23 Aralık 2022’de SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Barınaklar” temalı kişisel resim sergisi devam ediyor.

Candaş’ın, tuval üzerine akrilik boya tekniği ve kağıt çalışmalarda suluboya, mürekkep kalemler ve füzen gibi farklı tekniklerle hazırladığı 61 eser, 13 Ocak’a kadar gezilebilecek. “Barınaklar” temalı resim serisinin geçmişle gelecek arasındaki bir sorgulama gibi ruhsal derinlik kavramından yola çıkılarak oluşturduğunu belirten Candaş, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi, doğanın insan üzerindeki etkisini, ruhsal ve fiziksel derinlik kavramlarını estetik yorumlarla yeniden şekillendirdiğini söyledi. Sanatseverlerin sergiye ilgisinden memnuniyetini dile getiren Candaş, Gaziantep’in tarihi, doğası ve derin kültürü ile sanatla buluşan bir kent olduğunu vurguladı. Galerinin, sergi ve eser anlamında sunum imkanları sağladığına dikkat çeken Candaş, “Gaziantep’te sanatseverler ile buluşmama imkan sağlayan SANKO Sanat Galerisi’ne ve sergiye ilgi gösteren Gaziantepli sanatseverlere teşekkür ediyorum” dedi. “Barınaklar” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM’de bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 13 Ocak Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Mümin Candaş kimdir?

Mümin Candaş, 1971 yılında Trabzon Beşikdüzü’nde doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevresel ve Görsel Sanatlar Yüksek Lisans Programını bitirdi.

2002 yılından itibaren Trabzon-Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Candaş, eserlerinde derinlik kavramını ruhsal ve fiziksel yansımalarını konu olarak ele almaktadır. Resim çalışmalarına kendi atölyesinde devam eden Çandaş, bugüne kadar 10 kişisel sergi açtı. Uluslararası ve ulusal pek çok karma sergi ve resim çalıştaylarına katıldı.