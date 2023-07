Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev, “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşturdu.

Çocukların annelerinin, annelerin ise çocuklarının karşılıksız sevgi ve saygısına hayatın her döneminde ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Muhammet Aliyev, “Hakkı ödenmez annelerimize karşılıksız sevgi ve saygımızla hayırlı evlat olmalıyız” dedi.

Anneliğin çok kutsal görev olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, “Anne ve çocuk arasında çok özel bağ var. Dört yıllık emek sonucu hazırladığım eserlerimde özellikle bu konuyu işledim” ifadelerini kullandı.

Henüz 19 yaşındayken annesini kaybettiğini dile getiren 71 yaşındaki sanatçı Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annelerin çocuklarını büyütmek ve onları koruyup kollamak için gösterdiği fedakarlığın örneği yok. Yemeyip yediriyorlar, içmeyip içiriyorlar, giymeyip giydiriyorlar. Yaşamını sürdüren her birey çocukluk döneminden geçiyor. Annelerimiz her daim kalbimizin en hassas yerindedir. Annelerimizin bize verdiği şefkat, emek ve karşılıksız sevgiyi hiçbir canlıdan alamayız. Yakın dönemde tanık olduğumuz Suriye iç savaşı, pandemi ve bizleri derinden yaralayan deprem felaketinde anne- baların evlatlarını korumak uğruna ortaya koydukları eşsiz fedakarlığa hep birlikte şahit oldu. Evlatlarını korumak için her türlü zorluğa göğüs geren, kendi hastalıklarında bile evlatları için mücadele veren anne babalarımız hayatta olduğu sürece bu fedakarlıklarını yüreğimizde taşıyıp onlara sevgi, saygıda asla kusur etmemeliyiz. Bu eserleri yaparken evlat olarak çocukluk yıllarımı düşünüp annemin bana verdiği emeği, şefkati ve karşılıksız sevgisini hatırlayarak tüm annelere saygı duruşu göstermek istedim.”

“Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisine şükranlarımı sunuyorum” diyen Dr. Öğr. Üyesi Aliyev’in yağlı boya tekniği kullandığı çalışmalarından oluşan 44’üncü kişisel sergisinde 35 eser sergileniyor.

Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Musa Budak, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli yayını, Dr. Öğr. Üyesi Aliyev’e takdim etti.

Sergi açılışına Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev’in “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 30 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Muhammet Aliyev

Muhammet Aliyev, 1952 yılında Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğdu. Orta öğrenimini Bakü’de tamamlayan Aliyev, 1973 yılında Azim Azimzade Yüksek Ressamlık Okulundan mezun oldu.

1983 yılında St.Petersburg A.İ. Muhina Akademisinin Seramik bölümünden mezun olan ve 2017’de Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisini tamamlayan Aliyev, Sovyet Ressamlar Birliği üyesidir.

1983 yılından bugüne kadar kişisel ve karma birçok sergisi bulunmaktadır. Eserleri Bakü’de Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Moskova Doğu Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca eserleri birçok ülkenin koleksiyonerleri tarafından alınmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, 2011 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmaktadır.