SANKO Üniversitesi “SANKO’lu Geziyor” etkinliği ile yeni öğrencilerine Gaziantep’i yakından tanıtmaya yönelik gezi programı düzenledi.

SANKO Üniversitesi “SANKO’lu Geziyor” etkinliği ile yeni öğrencilerine Gaziantep’i yakından tanıtmaya yönelik gezi programı düzenledi.

Öğrenciler, Gaziantep’in tarihi yerlerini uzman rehberler eşliğinde gezerek şehrin yapısı, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezide öğrencilerle bir araya gelen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Gaziantep’i gezip tanıdıkça, Gazianteplinin ortaya koyduğu fedakarlıktan etkilenmemek mümkün değil” dedi. Gaziantep’in her taşının ayrı bir tarih olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Gaziantep’te yaşayan birey olarak her gezdiğimde ayrı bir gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gaziantep’in ayakları üzerinde durmayı başaran şehir olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “İstiklal Savaşı’nda sergilediği mücadele ile dünyaya örnek olan, günümüzde ise gerçekleştirdiği sanayileşme ve ihracat ile sağladığı istihdam başta olmak üzere birçok alanda başarı hikayesini yazan Gazi Şehrimizin daha da kalkınması için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler SANKO’lu Geziyor etkinliği çerçevesinde, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Gaziantep Kalesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ile Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.